Etevaldo Miranda Jr.



O envelhecimento e a mudança demográfica não são novidades. Essa transformação contínua redefine diferentes setores da economia brasileira. O empreendedor que não reconhece as novas demandas e adapta seu negócio perde oportunidades.



Os impactos alcançam os setores público e privado, o mercado de trabalho, a acessibilidade, o empreendedorismo e as estruturas familiares, abrindo oportunidades com o envelhecimento mais saudável e ativo da população.



A queda da taxa de fecundidade reforça esse cenário. Segundo o IBGE, o Brasil está abaixo do nível de reposição populacional: a média de filhos por mulher passou de 1,90, em 2010, para 1,55, em 2022. Ao mesmo tempo, a longevidade amplia a participação dos idosos na sociedade. Projeções indicam que, até 2030, o número de pessoas com 60 anos ou mais poderá superar o de crianças e adolescentes de até 14 anos.



Levantamento do Instituto de Estudos de Marketing Industrial (IEMI) mostra que, nos últimos 25 anos, a idade média do consumidor brasileiro passou de 28 para 36 anos. No período, a participação das pessoas com 45 anos ou mais no público consumidor subiu de 23% para 38%. O cliente também está mudando.



A transformação já tem reflexos econômicos. Segundo o estudo “Brasil Prateado”, da consultoria Data8, o consumo da população com mais de 50 anos movimentou R$ 1,8 trilhão em 2024, o equivalente a 24% do consumo privado dos domicílios brasileiros. A projeção é que alcance R$ 3,8 trilhões em 2044, ou 35% da aquisição domiciliar privada do país.



A longevidade é também uma oportunidade estratégica para o empreendedorismo. Saúde, serviços, moradia, tecnologia e lazer podem se expandir ao compreender as necessidades desse público.



No mercado de cuidados, o número de micro e pequenas empresas voltadas à assistência domiciliar a idosos e pacientes cresceu 74% entre 2020 e 2025, segundo levantamento do Sebrae com base em dados da Receita Federal.



Apesar do potencial econômico, a população madura ainda enfrenta barreiras, como invalidação e esquecimento. A associação do envelhecimento à dependência e à perda de autonomia influencia o imaginário popular e as decisões das empresas. Assim, a barreira se estabelece tanto entre empreendedores quanto entre o público com 60 anos ou mais.



CEO da Cuidare, rede de franquias especializada em cuidados de pessoas