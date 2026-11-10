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Publicada em 10 de Novembro de 2026 às 18:52

Educação financeira começa na infância

Elisângela Hesse, diretora-presidente da RS-Prev

Elisângela Hesse, diretora-presidente da RS-Prev

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Elisângela Hesse

Aprender a lidar com o dinheiro começa cedo. Ao compreender que nem todo desejo pode ser atendido imediatamente, a criança descobre o valor das escolhas. A educação financeira e previdenciária reforça esse aprendizado e ajuda a formar hábitos que influenciam decisões por toda a vida.

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