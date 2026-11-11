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Publicada em 11 de Novembro de 2026 às 10:35

O impacto do envelhecimento populacional no mercado de trabalho

Luís Felipe Pissaia, enfermeiro e especialista em Gestão e Auditoria em Serviços da Saúde e Enfermagem do Trabalho

Luís Felipe Pissaia, enfermeiro e especialista em Gestão e Auditoria em Serviços da Saúde e Enfermagem do Trabalho

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Luís Felipe Pissaia

O mercado de trabalho brasileiro vive uma metamorfose demográfica sem precedentes, ou seja, o futuro ainda não pode ser vislumbrado. Estamos vivenciando a famosa transição demográfica, há muito anunciada nos países desenvolvidos, agora chega em nações subdesenvolvidas e com ritmo acelerado que dificulta a implementação de políticas públicas efetivas.

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