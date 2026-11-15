O 13º salário e as conversas em família

Fabrícia Bisol



Com a chegada do fim do ano, muitas famílias começam a fazer planos para o 13º salário. Presentes de Natal, confraternizações e viagens entram na lista, enquanto as despesas de janeiro já aparecem no horizonte. Vale aproveitar o momento para conversar sobre dinheiro em casa, inclusive com crianças e adolescentes.



Falar sobre o orçamento familiar ainda não é um hábito em muitos lares. Geralmente, os adultos decidem o que comprar, quanto gastar e o que deixar para depois. Os filhos participam pouco desse processo, embora convivam com seus resultados. Incluir os mais jovens nessas conversas é uma forma de ensinar educação financeira a partir de situações conhecidas.



O planejamento das festas pode ser um bom começo. Antes das compras, a família pode conversar sobre o que pretende fazer, quais despesas terão prioridade e quanto será possível reservar para outros projetos. É importante que todos se sintam à vontade para dar sugestões e entender por que certas escolhas precisam ser feitas.



Com as crianças, o aprendizado começa com escolhas simples, como definir um valor para os presentes ou guardar parte do dinheiro recebido. Já os adolescentes têm a oportunidade de participar do planejamento de uma viagem e ajudar a organizar os gastos. Essas experiências ensinam, na prática, a importância da organização financeira.



Outro ponto que merece atenção é o início do próximo ano. IPVA, IPTU, material escolar e outros compromissos conhecidos devem entrar nas contas antes que o 13º tenha seu destino definido. Essa organização permite distribuir melhor os recursos e aproveitar as comemorações com mais tranquilidade.



Não há uma regra que sirva para todas as famílias. Algumas poderão destinar parte do valor a uma reserva financeira, enquanto outras terão prioridades diferentes. O fundamental é conhecer o orçamento, avaliar as possibilidades e tomar decisões compatíveis com a realidade de cada casa.



O 13º chega uma vez por ano, mas as conversas sobre dinheiro não precisam ficar restritas a dezembro. Quando os filhos participam do planejamento e entendem os motivos das escolhas, começam a desenvolver hábitos que poderão levar para a vida adulta. Afinal, a educação financeira se constrói no dia a dia, nas decisões compartilhadas e no exemplo que os pais dão dentro de casa.