Decidir melhor, governar com confiança

Angela de Oliveira



Em quem o brasileiro confia? No Índice Global de Confiabilidade 2026 da Ipsos, professores lideram no Brasil (56%), seguidos por cientistas (53%) e médicos (52%). Na outra ponta, 66% dizem não confiar nos políticos.



O número é duro, mas fala menos de pessoas e mais da distância entre quem decide e quem sente os efeitos das decisões. Afinal, é aos políticos que a democracia confia a tarefa mais difícil: escolher entre prioridades legítimas, com recursos escassos, e responder por isso através de índices de aprovação.



Igualmente revelador é quem ocupa o topo. Professores e médicos são o que o cientista político Michael Lipsky chamou de burocratas de nível de rua, os profissionais que materializam o Estado na vida diária, categoria que inclui agentes de saúde, policiais e assistentes sociais. Ao lado deles, os cientistas. A população confia em quem está por perto, lidando com o problema, e em quem o estuda com rigor.



Eis uma pista para quem governa. Decisões consistentes nascem do encontro entre a ciência, o saber de quem atende diretamente os cidadãos e a escuta das entidades dos setores produtivos. Cada fonte enxerga uma parte do problema, e só a combinação delas permite soluções viáveis. A ciência oferece evidências; a ponta traduz a realidade de quem é atendido; o setor produtivo garante o encadeamento e a adesão. A reconstrução pós-enchentes de 2024 mostrou isso: nenhum plano de resiliência funciona sem engenharia sólida, sem ouvir as comunidades atingidas e sem a participação da sociedade civil organizada que mobiliza a cooperação.



Há ainda um ganho de confiança. Apoiada nessas três fontes, a decisão pode ser explicada, verificada e acompanhada. O governante ganha argumentos além da autoridade do cargo: pode mostrar o diagnóstico, as alternativas avaliadas e como medirá o resultado. E confiança é um ativo reputacional: quem confia numa decisão tende a defendê-la, inclusive quando ela não agrada a todos.



Todo início de gestão permite aproximar esses saberes da decisão, valorizando a capacidade técnica acumulada em diferentes administrações e criando canais permanentes de escuta que efetivamente orientem a estratégia de governo. No fim, qualidade da decisão e confiança da população não são objetivos separados: costumam caminhar juntas.



Secretária-adjunta da Secretaria da Reconstrução Gaúcha