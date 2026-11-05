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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 14:00

O maior erro das empresas na Reforma Tributária pode não estar nos impostos

Régis Lima, CEO e diretor de Operações da Lumen IT

Régis Lima, CEO e diretor de Operações da Lumen IT

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Régis Lima

A aprovação, pelo Tribunal de Contas da União (TCU), do cálculo de uma alíquota de referência de 11,3468% para a Contribuição sobre Bens e Serviços (CBS), arredondada para 11,3%, coloca a preparação para a Reforma Tributária no centro das decisões empresariais para 2027. O percentual ainda será submetido ao Senado Federal, mas o sinal para o mercado é claro: o momento de avaliar os impactos da transição já chegou.

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