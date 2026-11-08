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Publicada em 08 de Novembro de 2026 às 15:00

Qual é o Judiciário que queremos?

Demétrio Beck da Silva Giannakos, advogado, mestre e doutor em Direito

Demétrio Beck da Silva Giannakos, advogado, mestre e doutor em Direito

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Demétrio Beck da Silva Giannakos

Na advocacia e em sala de aula, costumo dizer que não é possível garantir ao cliente nem a vitória nem a derrota em um processo. Tudo pode acontecer. A mesma ação, com os mesmos pedidos e documentos, pode receber resultados opostos de dois juízes diferentes. Não falo da divergência legítima, própria da independência judicial, mas da incoerência: casos iguais com respostas diferentes sem que nada o justifique.

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