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Publicada em 08 de Novembro de 2026 às 18:29

O trabalho pode esperar. A infância, não

Matheus Xavier, secretário de Assistência Social de Porto Alegre

Matheus Xavier, secretário de Assistência Social de Porto Alegre

Alex Rocha/PMPA/Divulgação/JC
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