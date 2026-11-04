A música, a cultura e a arte também educam!

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CapaOpiniãoArtigo

Publicada em 04 de Novembro de 2026 às 14:00

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Jorge Amaro de Souza Borges, quilombola dos Teixeiras - Mostardas e doutor em Políticas Públicas e Pós-Doutor em Desenvolvimento Rural (Ufrgs)

Jorge Amaro de Souza Borges, quilombola dos Teixeiras - Mostardas e doutor em Políticas Públicas e Pós-Doutor em Desenvolvimento Rural (Ufrgs)

Divulgação/JC
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JC
JC
Jorge Amaro

Nos dias 31 de outubro e 1º de novembro de 2026, Canoas sediou o 17º Enartinho, no Parque Eduardo Gomes, reunindo crianças e jovens em uma grande celebração da cultura e das tradições gaúchas. Promovido pelo Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), o evento contou com patrocínio da Petrobras, por meio da Lei Federal de Incentivo à Cultura, a conhecida Lei Rouanet.

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