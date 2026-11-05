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CapaOpiniãoArtigo

Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 18:52

Sessenta anos com quem transforma vidas

Elton Bozzetto, presidente do Senalba-RS

Elton Bozzetto, presidente do Senalba-RS

SENALBARS/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
Elton Bozzetto

Em seis de novembro, celebramos os 60 anos do Senalba-RS. A data convida a
reconhecer as pessoas que construíram a trajetória e a renovar o compromisso com a
defesa dos direitos dos trabalhadores, razão de sua existência.

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