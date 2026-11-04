Expoceva movimenta a economia cervejeira

Matheus Andrade
A cerveja artesanal é uma expressão da identidade gaúcha, mas também representa empresas, empregos e oportunidades de negócios. É com essa visão que a Associação Gaúcha de Microcervejarias (AGM) realiza, de 27 a 29 de novembro, a primeira edição da Expoceva, no BarraShoppingSul, em Porto Alegre, com o propósito de valorizar a produção econômica local.
Durante três dias, 25 cervejarias do Estado estarão reunidas para apresentar seus produtos ao público. A expectativa é receber entre 10 mil e 15 mil visitantes e comercializar aproximadamente 10 mil litros de cerveja. Serão mais de 200 torneiras de chope de diferentes estilos, mostrando a diversidade dos produtores.
Esses números importam porque cada venda movimenta uma cadeia que vai muito além do copo. O setor compra insumos, contrata transporte e serviços, gera demanda para bares e restaurantes e pode atrair visitantes interessados em experiências gastronômicas. A feira amplia a visibilidade das marcas, aproxima produtores de consumidores e abre espaço para conexões comerciais que podem permanecer depois do evento.
O Rio Grande do Sul tem base para ocupar esse espaço. De acordo com o Anuário da Cerveja 2026, do Ministério da Agricultura e Pecuária, somos o segundo maior polo cervejeiro do Brasil: 325 cervejarias registradas, distribuídas por 145 municípios. A atividade responde por 2.479 empregos diretos no Estado. Porto Alegre, com 35 cervejarias, é a segunda cidade brasileira em número de estabelecimentos.
Há, porém, um desafio que não podemos ignorar. Em 2025, o Estado perdeu 24 cervejarias em termos líquidos: foram 36 encerramentos ou cancelamentos e apenas 12 novos registros. A retração de 6,9% mostra como a pressão sobre os pequenos negócios, inclusive tributária, ameaça um setor relevante para a economia regional. Precisamos de um ambiente que permita competir, investir e crescer.
A Expoceva nasce para contribuir com essa agenda. Além da feira aberta ao público, o congresso AGM SH4RE reunirá lideranças e especialistas para discutir o futuro do mercado. Com música, gastronomia e produção gaúcha no centro da programação, queremos transformar três dias de encontro em mais consumo local, novos negócios e perspectivas duradouras para quem empreende no setor.
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