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Publicada em 05 de Novembro de 2026 às 18:25

O turismo como força econômica

Lívia Trois, diretora geral da Rede Master Hotéis

Lívia Trois, diretora geral da Rede Master Hotéis

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Lívia Trois

O turismo é muito mais do que a chegada de visitantes a um destino. Quando planejado de forma integrada, se transforma em uma força capaz de movimentar setores da economia, gerar oportunidades e fortalecer a identidade das cidades.

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