Alfabetizar é abrir caminhos para aprender

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Publicada em 12 de Novembro de 2026 às 18:23
Luciana Tondo, produtora cultural e sócia da Amora Produções CulturaisDIVULGAÇÃO/JC
Luciana TondoO Dia Nacional da Alfabetização, celebrado em 14 de novembro, é uma oportunidade para ampliarmos uma discussão que não deveria estar restrita às salas de aula: alfabetizar é muito mais do que ensinar crianças a reconhecer letras e decodificar palavras. É também criar condições para que desenvolvam autonomia, capacidade de expressão e uma relação significativa com o conhecimento.