Escrever para pensar

Karin Donaduce Flores
Vivemos um tempo marcado pela velocidade da informação e pelo avanço das tecnologias digitais. Ferramentas de Inteligência Artificial escrevem textos, respondem perguntas e organizam conteúdos em segundos. Diante disso, surge uma questão: se as máquinas escrevem, por que continuar ensinando as crianças a escrever?
A resposta está na natureza da escrita. Mais do que registrar palavras, escrever é uma ferramenta de pensamento. A criança organiza ideias, estabelece relações, interpreta o mundo, formula hipóteses e desenvolve o raciocínio. Um processo que mobiliza atenção, memória, linguagem, criatividade e resolução de problemas.
Desde a Educação Infantil, as crianças constroem as bases desse percurso por meio de múltiplas linguagens, como leitura, arte, movimento, música, tecnologia e investigação. Já nos anos iniciais, essas experiências contribuem para que a escrita seja compreendida como forma de expressar pensamentos, comunicar descobertas e produzir conhecimento.
Além de aprender o sistema de escrita alfabética, escrever significa narrar experiências, registrar aprendizagens, argumentar e expressar opiniões. Cada texto é um exercício de autoria, no qual a criança organiza informações e amplia sua compreensão da realidade.
Em um contexto no qual a tecnologia oferece respostas prontas, é fundamental formar pessoas capazes de fazer perguntas relevantes, analisar informações criticamente e posicionar-se diante dos desafios do mundo. A escrita favorece esse processo ao exigir elaboração, escolhas, revisão e reflexão, fortalecendo o pensamento crítico e criativo.
A Inteligência Artificial é uma importante aliada na educação e na vida profissional das novas gerações. Mas para utilizá-la de forma ética e consciente, é necessário desenvolver repertório, pensamento crítico e domínio da linguagem.
Ensinar a escrever continua sendo um compromisso essencial da escola. Em tempos de IA, a escrita torna-se ainda mais necessária para o desenvolvimento cognitivo, a autonomia intelectual, o exercício da autoria e a expressão daquilo que nos torna profundamente humanos.
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