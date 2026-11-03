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Publicada em 03 de Novembro de 2026 às 17:54

Senhor Governador, a solução fluvial!

Wilen Manteli (Dir. Pres. Associação Hidrovias do RS). Seminário sobre hidrovia gaúcha.

Wilen Manteli (Dir. Pres. Associação Hidrovias do RS). Seminário sobre hidrovia gaúcha.

TÂNIA MEINERZ/JC
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Wilen Manteli

A posse do novo governo do Estado em janeiro próximo, com a credibilidade de ter sido eleito ainda no primeiro turno, gera toda uma expectativa favorável quanto à adoção de medidas consistentes para a indispensável retomada do crescimento sustentável da economia do Rio Grande do Sul. Um dos trunfos que merecem ser considerados para essa alavancagem, sem dúvida, é a disponibilidade da malha hidroviária, talvez a mais robusta do País, cuja implementação efetiva ainda não acontece devido ao descaso demonstrado por governos anteriores, levando sua extensão utilizável a ser drasticamente reduzida, caindo de mais de 1.200 km para 700 km, nos últimos 30 anos.

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