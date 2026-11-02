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Publicada em 02 de Novembro de 2026 às 18:31

PISA e o inglês das escolas brasileiras

Maria Claudia, Escola Mais, CEO Rhyzos Educação

Maria Claudia, Escola Mais, CEO Rhyzos Educação

Wanezza Soares/Divulgação/JC
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Maria Cláudia Amaro
Maria Cláudia Amaro

Os resultados do Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA) acenderam um alerta sobre a aprendizagem. Com a inteligência artificial na escola, o desafio é garantir que o acesso à informação venha acompanhado da capacidade de interpretar, questionar e construir o próprio raciocínio.

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