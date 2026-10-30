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Publicada em 30 de Outubro de 2026 às 14:00

Ministério do Idoso: uma excelente notícia

Leandro Minozzo, médico geriatra e professor de medicina da Universidade Feevale

Leandro Minozzo, médico geriatra e professor de medicina da Universidade Feevale

DIVULGAÇÃO/JC
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Leandro Minozzo
Leandro Minozzo

Saiu na quarta-feira (28/10) na imprensa de todo o País: o Brasil pode ganhar um Ministério do Idoso. Finalmente. Defendo essa ideia há bastante tempo, pois o rápido envelhecimento é um dos maiores desafios sociais do Brasil. Ele vai além da saúde e da previdência: envolve mercado de trabalho, educação adaptada para quem tem mais de 50 anos, lazer, segurança, inclusão digital e participação social. Hoje, são quase 37 milhões de brasileiros com mais de 60 anos, e esse número continua crescendo.

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