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CapaOpiniãoArtigo

Publicada em 29 de Outubro de 2026 às 16:19

Há 50 anos olhando para o futuro

Andrea Bandeira, pró-reitora de Saúde da Pucrs

Andrea Bandeira, pró-reitora de Saúde da Pucrs

GIRODANO TOLDO/PUCRS/REPRODUÇÃO/JC
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Roseni Siqueira Kohlmann
Andrea Bandeira

Em 1976, quando o Hospital São Lucas da PUCRS abriu suas portas, o Rio Grande do Sul tinha uma estrutura demográfica muito diferente da atual. Cinquenta anos depois, chegamos a este marco diante de uma transformação que exige leitura atenta, planejamento e capacidade de antecipação.

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