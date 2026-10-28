Mentes exaustas, corpos em perigo: quando o esgotamento mental se torna um risco físico

Alessandra Pinatti Kinjo



Por muito tempo, a segurança do trabalho esteve restrita ao visível: máquinas, EPIs e proteção física. No entanto, o esgotamento mental pode estar por trás de muitos comportamentos classificados como inseguros. A recente atualização da NR-1 formaliza essa mudança histórica ao incluir expressamente os fatores de risco psicossociais no Gerenciamento de Riscos Ocupacionais (GRO) e, consequentemente, no Programa de Gerenciamento de Riscos (PGR). O momento é crítico: em 2025, a Previdência Social registrou 546.254 benefícios por transtornos mentais e comportamentais, uma alta de 15,66% em relação a 2024. É a ponta de um iceberg que afeta a produtividade e a integridade de milhares de trabalhadores.



O grande desafio é que a exaustão não fica restrita à esfera emocional. O estresse prolongado e a fadiga crônica comprometem funções cognitivas essenciais para a execução de qualquer tarefa. Como demonstram Barbosa e Paiva (2026), a sobrecarga mental está diretamente associada à redução da atenção sustentada, perda de memória operacional e diminuição da capacidade de tomada de decisão.



Esse declínio cognitivo eleva significativamente a probabilidade de erros e acidentes graves. Na prática, uma pessoa exausta até conhece o procedimento de segurança, mas terá severas dificuldades para perceber uma situação de perigo iminente ou decidir corretamente sob pressão. Ela pode omitir uma etapa crucial não por falta de treinamento técnico, mas porque seu cérebro, sobrecarregado, já não possui os recursos de atenção necessários. O esgotamento mental, portanto, é um problema de segurança coletiva.



Na prática, isso significa que uma pessoa exausta pode continuar sabendo como executar um procedimento, mas terá severas dificuldades para perceber uma situação de perigo iminente, manter a concentração ou decidir corretamente diante de uma ocorrência inesperada.



Sob a ótica de Oliveira et al. (2026), o burnout não deve ser interpretado como uma fraqueza individual ou falta de resiliência do trabalhador, mas como um fenômeno correlacionado às características do contexto laboral: distribuição de demandas, cultura de liderança e ausência de segurança psicológica.



A Organização Mundial da Saúde (OMS) respalda essa visão ao definir a síndrome como resultado de um estresse crônico de trabalho não administrado adequadamente pela empresa. Logo, as ações preventivas não podem se limitar a incentivos individuais de bem-estar, como meditação ou gestão do tempo livre nas horas vagas. Como aponta Stockinger (2025), o esgotamento envolve conflitos de valores éticos profundos e alterações na identidade do profissional. Prevenir o esgotamento exige, obrigatoriamente, revisar e transformar as condições estruturais e organizacionais que adoecem.



Nesse cenário, a área de Recursos Humanos assume papel estratégico ao funcionar como ponte entre os indicadores humanos e a gestão de riscos ocupacionais. Variações bruscas no absenteísmo, aumento de afastamentos por CID mental, rotatividade elevada e queixas frequentes de sobrecarga são sinais de alerta. Embora isolados não comprovem o burnout, o comportamento conjunto dessas métricas funciona como um diagnóstico inicial de riscos organizacionais.



É aqui que a Psicologia Organizacional Baseada em Evidências oferece sua maior contribuição. Ao utilizar métodos e instrumentos psicológicos validados cientificamente, as empresas conseguem mensurar as reais dinâmicas que regem a relação entre as pessoas e o trabalho. Essas avaliações devem servir para readequar processos e promover ambientes saudáveis, sendo expressamente vedado o uso dessas ferramentas para rotular profissionais ou transferir para o indivíduo a culpa por riscos que pertencem, intrinsecamente, à organização do trabalho.





Mestre em Psicologia pela USP