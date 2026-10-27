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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 18:32

A escolha do eleitor independente

Elis Radmann, cientista social e política, diretora do Instituto Pesquisas de Opinião - IPO participa de painel na Federasul sobre Cenários e Tendências das Eleições Municipais do RS.

Elis Radmann, cientista social e política, diretora do Instituto Pesquisas de Opinião - IPO participa de painel na Federasul sobre Cenários e Tendências das Eleições Municipais do RS.

TÂNIA MEINERZ/JC
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Elis Radmann
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A polarização já estava definida. De um lado, Lula e a esquerda. De outro, bolsonaristas e eleitores de direita. As pesquisas mostravam cerca de um terço em cada campo. Restava conquistar quem não se reconhecia em nenhum deles, o eleitor independente.

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