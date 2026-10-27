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Publicada em 27 de Outubro de 2026 às 18:12

Construção civil e alguns de seus desafios

Rafael Souza, CEO da Allianz soluções de engenharia

Rafael Souza, CEO da Allianz soluções de engenharia

DIVULGAÇÃO/JC
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Rafael Souza
Rafael Souza

A construção civil está diretamente ligada ao desempenho da economia e, diante de um cenário de incertezas políticas e econômicas, precisa acompanhar de perto as movimentações que podem influenciar o mercado e as decisões empresariais.
Para os empresários, compreender os reflexos dos contextos político, econômico e social na construção civil é fundamental para avaliar cenários, definir estratégias e posicionar suas empresas diante dos desafios do mercado.

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