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Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 18:13

Financiamento climático nos territórios

Luis Meyer, diretor-executivo da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza

Luis Meyer, diretor-executivo da Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza

Fundação Grupo Boticário de Proteção à Natureza/Divulgação/JC
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Luis Meyer
Luis Meyer

A necessidade de ampliar os recursos destinados ao enfrentamento das mudanças climáticas já está colocada. O desafio agora é fazer com que esse dinheiro encontre caminhos para chegar aos territórios, onde os impactos são sentidos e as soluções precisam ser implementadas para contribuir com a adaptação e proteção da sociedade. Essa é uma das discussões que têm ganhado força nos cenários nacional e global e certamente guiará debates na COP 31, em novembro, na Turquia.

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