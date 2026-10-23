Quando o salário deixa de ser intocável

Luiz Fernando Zanqueta



O salário sempre foi tratado como uma das últimas fronteiras da cobrança de uma dívida. A lógica é compreensível: uma obrigação financeira precisa ser cumprida, mas a renda destinada à sobrevivência do trabalhador e de sua família não pode ser confundida com patrimônio disponível sem limites.



A decisão recente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) coloca essa fronteira em uma nova perspectiva. A Corte Especial decidiu que, em caráter excepcional, os salários podem ser penhorados para o pagamento de dívidas não alimentares mesmo quando o devedor recebe menos de 50 salários mínimos. A medida depende da impossibilidade de outros meios de execução e não pode comprometer a subsistência digna do devedor e de sua família.



Juridicamente, não se trata de uma autorização irrestrita para penhorar salários. Mas, em um País no qual o endividamento das famílias alcançou 82% em julho de 2026, segundo a Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor (Peic), da CNC, a decisão chega em um momento particularmente sensível. O percentual é recorde histórico da pesquisa.



É nesse cenário que a discussão sobre a penhora de salários deixa de ser exclusivamente jurídica e passa a ser também econômica.



É legítimo que credores tenham mecanismos para recuperar valores devidos. Uma economia baseada em crédito depende da previsibilidade de pagamento.



A questão é outra: o que acontece quando a renda de quem deve já está comprometida antes mesmo de a dívida chegar à Justiça?



Uma família pode ter cartão de crédito, financiamento, empréstimo pessoal e outras obrigações simultaneamente. Para esse consumidor, retirar uma parcela adicional da renda pode reduzir justamente o espaço destinado às despesas essenciais.



Surge então um paradoxo: a cobrança recupera um valor para determinado credor, mas o consumidor pode continuar sem capacidade de reorganizar sua vida financeira. Uma dívida foi paga. O endividamento, não necessariamente.



Se 82% das famílias brasileiras estão endividadas, falar sobre cobrança significa falar sobre a realidade financeira da maioria dos lares.



É importante lembrar que endividamento e inadimplência não são sinônimos. Uma família pode ter financiamento ou parcelas no cartão e continuar pagando em dia. A inadimplência surge quando essas obrigações deixam de ser cumpridas. Ainda assim, o tamanho do endividamento mostra quanto do orçamento familiar já está comprometido.



Quando a inadimplência aparece, muitas vezes o problema já deixou de ser apenas uma questão de organização e se tornou uma equação difícil de fechar. O consumidor pode ganhar R$4 mil, R$5 mil ou R$10 mil e, ainda assim, ter uma dívida incompatível com sua renda.Por isso, discutir apenas “como cobrar?” é insuficiente.



Também precisamos discutir “como fazer essa pessoa voltar a pagar?”



É nesse ponto que a negociação de dívidas ganha relevância.



Antes de transformar a renda em objeto de construção, existe a oportunidade de construir uma solução que considere a capacidade real de pagamento do consumidor.



Isso não significa defender o perdão da dívida ou retirar do credor o direito de receber. Significa reconhecer que, em determinadas situações, uma dívida negociada pode ser mais útil para os dois lados do que uma dívida judicializada.



Para o credor, porque aumenta a possibilidade de recuperação. Para o consumidor, porque permite reorganizar o orçamento. Para a economia, porque um consumidor que consegue sair da inadimplência recupera gradualmente sua capacidade de consumir, contratar crédito e planejar.



A própria decisão do STJ estabelece que a penhora deve ser excepcional e que outros meios de execução precisam ter se mostrado inviáveis.



Essa ressalva é fundamental.



Se existe espaço para negociação, por que esperar a dívida chegar ao ponto de uma disputa judicial sobre o salário?



O consumidor precisa buscar alternativas quando percebe que a parcela já não cabe no orçamento. O credor, por sua vez, também precisa considerar que recuperar crédito não significa necessariamente cobrar o máximo possível no menor prazo.



Existe uma diferença entre pressionar pelo pagamento e criar condições para que o pagamento aconteça.



Essa diferença pode determinar se uma dívida será encerrada ou se dará origem a outra.



A decisão também pode estimular uma reflexão sobre como enxergamos a recuperação de crédito. Durante muito tempo, a discussão ficou concentrada no direito do credor ou na proteção do devedor. É preciso acrescentar uma terceira variável: a capacidade de pagamento sustentável.



Não basta perguntar quanto o consumidor deve. É preciso entender quanto ele pode pagar sem comprometer as despesas essenciais e qual condição permitiria encerrar aquela dívida de maneira definitiva.



Uma negociação bem estruturada não elimina a responsabilidade de quem contraiu a dívida. Ela pode transformar uma situação potencialmente insolúvel em um compromisso que efetivamente possa ser cumprido.



A decisão do STJ não determina que todo trabalhador endividado terá seu salário penhorado. Ela permite relativizar, em situações excepcionais, a proteção das verbas remuneratórias para dívidas não alimentares, desde que observadas as condições estabelecidas pela Corte. Mas o caso levanta uma discussão maior.