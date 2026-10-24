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Publicada em 24 de Outubro de 2026 às 17:21

A força feminina que empreende no agro

Jaqueline Bullé de Ávila, vice-presidente da Agross do Brasil

Jaqueline Bullé de Ávila, vice-presidente da Agross do Brasil

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Jaqueline Bullé de Ávila

As mulheres estão à frente de cerca de 19% das propriedades rurais brasileiras, aproximadamente 947 mil estabelecimentos, segundo levantamento da Fundação IDH. O dado mostra a dimensão de uma presença que precisa se traduzir em reconhecimento e oportunidades de liderança.

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