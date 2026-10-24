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Publicada em 24 de Outubro de 2026 às 17:53

E o Grêmio?

Ronald Krummenauer Diretores da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) - coluna Visão Empresarial

Ronald Krummenauer Diretores da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA) - coluna Visão Empresarial

EVANDRO OLIVEIRA/JC
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Ronald Krummenauer
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