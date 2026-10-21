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CapaOpiniãoArtigo

Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 18:19

Comunicação pública, transparência e democracia

Orlando Moraes, diretor de Comunicação da Câmara Municipal de Porto Alegre

Orlando Moraes, diretor de Comunicação da Câmara Municipal de Porto Alegre

DIVULGAÇÃO/JC
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Orlando Moraes
Orlando Moraes

Em períodos eleitorais, marcados por disputas acirradas e pela intensificação do debate político, a comunicação das instituições assume uma dimensão estratégica. Garantir transparência, acesso à informação e continuidade da prestação de contas é fundamental para preservar a confiança pública, especialmente em cenários de
maior tensão política.

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