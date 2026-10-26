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CapaOpiniãoArtigo

Publicada em 26 de Outubro de 2026 às 14:00

Educação como patrimônio: valorizar quem educa é cumprir a lei

Claudicir Brazilino Picolo, consultora e assessora educacional da InspiraEduC

Claudicir Brazilino Picolo, consultora e assessora educacional da InspiraEduC

DIVULGAÇÃO/JC
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JC
JC
Claudicir Brazilino Picolo

Reconhecer a importância de quem educa exige ir além das homenagens. É preciso transformar gratidão em políticas públicas permanentes e fazer valer direitos já estabelecidos na legislação brasileira.

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