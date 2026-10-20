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Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 18:12

O Congresso pode abolir a Lei da gravidade?

Matheus Baumbach, empresário do ramo gastronômico e associado do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

Matheus Baumbach, empresário do ramo gastronômico e associado do Instituto de Estudos Empresariais (IEE)

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Matheus Baumbach
Matheus Baumbach

Se o Congresso aprovasse o fim da gravidade, as coisas continuariam caindo. Na
economia, parlamentares também não conseguem abolir a escassez por votação. A
aprovação do fim da escala 6x1 expõe essa pretensão: oferecer mais descanso, preservar salários e tratar a conta como se ela pudesse simplesmente desaparecer.

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