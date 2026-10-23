Carreiras sólidas, novos caminhos

Darlan Ribeiro
A ideia de construir uma trajetória profissional em uma única frente de atuação e nela permanecer até a aposentadoria ficou no passado. Hoje, as dinâmicas de trabalho são outras, e o anseio por crescimento e propósito leva profissionais experientes a explorar novos caminhos.
Uma pesquisa com talentos brasileiros divulgada este ano pela Serasa Experian ampara essa percepção: quase 25% dos respondentes manifestaram a intenção de migrar de área, enquanto 12,8% já estavam nesse processo. O desejo de evoluir foi citado como o principal motivo para a mudança. E é nesse cenário que o mercado financeiro se apresenta como um dos segmentos mais promissores para quem busca uma nova etapa profissional. Remuneração vinculada à performance, maior autonomia e perspectivas de ganhos expressivos são benefícios que chamam atenção.
A expansão do setor também tem despertado interesse. Em uma década, o número de assessores de investimentos no Brasil cresceu mais de 500%, chegando a 27,5 mil credenciados pela Associação Nacional das Corretoras e Distribuidoras de Títulos e Valores Mobiliários, Câmbio e Mercadorias (Ancord). A região Sul concentra 24% dos profissionais do país, e o Rio Grande do Sul — com 2,9 mil — é destaque entre os estados.
Trata-se de uma oportunidade concreta para quem pretende reinventar a carreira sem recomeçar do zero. O ponto principal é olhar para as experiências e habilidades construídas ao longo da jornada, e não apenas para o nome do cargo. Com um repertório de soft skills altamente demandado pelo mercado de capitais, profissionais oriundos da engenharia, do direito, de vendas ou da gestão executiva saem na frente em maturidade para negociação, visão estratégica e capacidade de construir relações duradouras e de confiança.
Atenta a esse movimento, a indústria de investimentos tem avançado na estruturação de trilhas de formação para integrar essa vivência de mercado à capacitação técnica exigida de um advisor financeiro. Para o profissional sênior disposto a aprender e se desafiar, essa combinação abre espaço para um ciclo diferente, colocando anos de conhecimento acumulado a serviço de uma nova trajetória e da oportunidade de crescer e prosperar junto com um setor em plena ascensão.
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