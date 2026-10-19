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Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 18:37

Sua carteira não deveria votar com você

Aderson Gegler, diretor da Moinhos Investimentos

Aderson Gegler, diretor da Moinhos Investimentos

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Aderson Gegler

O cenário eleitoral desenha um resultado apertado e as visões econômicas dos principais candidatos são antagônicas. Isso traz uma preocupação genuína quanto à composição das carteiras de investimentos. Entretanto, buscar o “investimento do momento” geralmente resulta em risco elevado, dada a natureza binária do evento. É incontestável que prever o ambiente macro com precisão e consistência é impossível.

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