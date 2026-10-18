Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaOpiniãoArtigo

Publicada em 18 de Outubro de 2026 às 15:00

O que significa ser médico em 2026?

Gerson Junqueira Jr., presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS)

Gerson Junqueira Jr., presidente da Associação Médica do Rio Grande do Sul (AMRIGS)

AMRIGS/Divulgação/JC
Compartilhe:
Gerson Junqueira Jr.
Gerson Junqueira Jr.

Nunca houve tanta tecnologia disponível para a Medicina. E talvez nunca tenha sido tão necessário lembrar o que nenhuma máquina é capaz de substituir. Em meio à inteligência artificial, à robótica, a novos métodos diagnósticos e à crescente pressão assistencial, exercer a profissão em 2026 exige preparo para avançar sem perder o que sustenta a prática médica: ética, conhecimento, responsabilidade e presença humana.

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.