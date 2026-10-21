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Publicada em 21 de Outubro de 2026 às 18:39

Na crise, nem todos sobrevivem

Maurício Gewehr, advogado, mestre em Direito da Empresa e dos Negócios

Maurício Gewehr, advogado, mestre em Direito da Empresa e dos Negócios

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Maurício Gewehr

Há uma assimetria perversa no modo como as economias enfrentam suas crises, e ela é uma questão de tempo, não apenas de dinheiro. Nos primeiros sinais de fragilidade, as ferramentas de intervenção são variadas e baratas. Quando a crise chega às manchetes, ficam escassas, caras e tardias, e o ativo já perdeu quase todo o valor.

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