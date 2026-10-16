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CapaOpiniãoArtigo

Publicada em 16 de Outubro de 2026 às 14:00

Datas ambientais de outubro colocam em reflexão o desafio de dar um novo destino aos resíduos eletroeletrônicos

Robson Esteves, presidente da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE)

Robson Esteves, presidente da Associação Brasileira de Reciclagem de Eletroeletrônicos e Eletrodomésticos (ABREE)

ABREE/DIVULGAÇÃO/JC
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JC
Robson Esteves

A tecnologia transformou a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos. Celulares, computadores, televisores e eletrodomésticos inteligentes estão cada vez mais presentes em nosso cotidiano e trazem avanços importantes para a sociedade. Ao mesmo tempo, o crescimento do consumo e a rápida evolução tecnológica colocam um desafio que precisa ser enfrentado por toda a cadeia. O que acontece com esses produtos quando deixam de ser utilizados?

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