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CapaOpiniãoArtigo

Publicada em 19 de Outubro de 2026 às 18:49

Quando saúde vira cultura organizacional

Eduardo Ferreira Arantes, médico especialista em Medicina do Trabalho e gerente de Saúde da Braskem

Eduardo Ferreira Arantes, médico especialista em Medicina do Trabalho e gerente de Saúde da Braskem

Braskem/Divulgação/JC
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JC
JC
Eduardo Ferreira Arantes

A discussão sobre saúde mental no trabalho ganhou uma nova dimensão com a atualização da NR-1 e a inclusão dos riscos psicossociais na gestão de saúde e segurança. Mais do que atender à norma, o desafio é incorporar a prevenção à rotina e transformar a promoção da saúde em cultura organizacional.

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