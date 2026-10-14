Confiança se constrói com participação

Carlos Medina



A confiança em uma instituição financeira se revela na forma como ela se relaciona com as pessoas. É construída ao longo do tempo, quando o cooperado percebe que suas necessidades são compreendidas e que sua voz tem espaço nas decisões. No cooperativismo de crédito, esse vínculo ganha uma dimensão própria, pois quem utiliza os serviços também participa dos rumos da instituição.



O valor desse vínculo ganha destaque no Dia Internacional das Cooperativas de Crédito. Com o tema “Finanças cooperativas: um sinal firme em um mundo ruidoso”, o Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito (WOCCU) chama a atenção para a importância de referências sólidas em um cenário no qual o excesso de informações pode tornar as escolhas financeiras mais difíceis.



Ter acesso a informações é importante, mas isso nem sempre basta para decidir. Uma orientação que considera a realidade de cada pessoa sempre faz a diferença na hora de planejar um investimento, organizar as finanças ou tirar um projeto do papel. Para isso, é preciso conhecer quem está do outro lado da conversa e compreender o que está em jogo em cada escolha, para além dos números.



No modelo cooperativo, é uma proximidade que encontra espaço na própria estrutura de participação dos associados. Suas experiências e perspectivas contribuem para as decisões da instituição, criando uma conexão entre a atividade financeira e a realidade das comunidades onde ela está presente. Isso permite que demandas locais sejam consideradas na definição de prioridades e na construção de soluções.



Na Unicred, entendemos que a cooperação se fortalece nesse contato com o associado. Nosso compromisso de gerar prosperidade passa por reconhecer suas necessidades e oferecer condições para que ele faça escolhas conscientes, respeitando seus objetivos e seu momento de vida.



Celebrar o cooperativismo de crédito é reconhecer o valor dessa forma de construir relações. A confiança não nasce de uma promessa, mas da experiência de ser ouvido e de perceber que existe compromisso com aquilo que importa para cada pessoa. É nesse vínculo que a cooperação encontra sua força.