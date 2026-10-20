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CapaOpiniãoArtigo

Publicada em 20 de Outubro de 2026 às 18:21

Por um uso ético da IA na educação

Shaysann Kaun, superintendente da Pan American School

Shaysann Kaun, superintendente da Pan American School

DIVULGAÇÃO/JC
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Shaysann Kaun
Shaysann Kaun

Ser contra ou a favor da inteligência artificial não é, hoje, uma prerrogativa das escolas. O uso dessa tecnologia, tanto por alunos quanto por professores, é uma realidade. E embora ainda não tenhamos legislação definitiva ou certezas sobre os efeitos da IA no aprendizado, o contexto inédito pede ação. Diante da nossa responsabilidade em proteger a formação do pensamento crítico que alimenta o desenvolvimento humano, é fundamental acompanharmos o desenvolvimento e as possibilidades da IA.

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