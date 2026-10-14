O desafio de gerir além do consultório

Mariana Caldeira
A formação médica prepara o profissional para cuidar de pacientes, mas não necessariamente para administrar uma empresa. Quando decide abrir um consultório ou uma clínica, o médico passa a lidar também com aluguel, funcionários, equipamentos, fornecedores, impostos, sistemas, marketing, taxas, recebimentos e investimentos.
É nesse momento que surge uma questão importante: em que ponto o médico deixa de pensar apenas como profissional liberal e começa a pensar também como gestor?
O crescimento do setor mostra que cada vez mais profissionais estão assumindo esse papel. O Brasil tem 220.730 clínicas médicas ativas em 2026, segundo levantamento da LeadJet. Nos últimos 12 meses, 35.891 novos estabelecimentos foram abertos, um crescimento que reforça a expansão do empreendedorismo na área da saúde.
O problema é que administrar uma clínica exige conhecimentos que nem sempre fazem parte da formação médica. Muitos profissionais acabam misturando as finanças pessoais e empresariais, não acompanham de perto os custos ou tomam decisões sem saber exatamente como está a saúde financeira do negócio.
Esse é um dos pontos que precisam mudar para dar sustentabilidade ao negócio e não levar a um fechamento inesperado por problemas de gestão, mesmo com qualidade técnica no atendimento. Para isso, o médico não precisa se transformar em um especialista em finanças, mas precisa entender os números da própria empresa e ter informações confiáveis para tomar decisões.
Nesse cenário, a gestão financeira deixa de ser apenas uma atividade administrativa e passa a fazer parte da estratégia da clínica. Ter clareza sobre quanto entra, quanto sai e quanto realmente sobra permite planejar investimentos, identificar desperdícios e tomar decisões com mais segurança.
Ser um excelente médico e ser um bom gestor são competências diferentes. O profissional não precisa dominar todas as áreas, mas precisa reconhecer quando é hora de buscar ajuda.
Afinal, cuidar da saúde dos pacientes é a principal função do médico. Cuidar da saúde financeira da clínica também precisa estar entre as prioridades de quem decidiu transformar sua atuação profissional em um negócio.
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!