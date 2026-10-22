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Publicada em 22 de Outubro de 2026 às 18:13

A lição chinesa além da IA

Grasiela Tesser, CEO da NL, especialista em tecnologia e inovação aplicada aos negócios

Grasiela Tesser, CEO da NL, especialista em tecnologia e inovação aplicada aos negócios

DIVULGAÇÃO/JC
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Grasiela Tesser
Grasiela Tesser

Viajei para a China esperando voltar impressionada com a tecnologia. E voltei. Carros elétricos, robótica e inteligência artificial aplicada a situações concretas mostram um país que transforma inovação em parte da vida e dos negócios. Mas, depois de alguns dias, percebi que a tecnologia deixou de ser o que mais me chamava a atenção. O que realmente me impressionou foi a capacidade de transformar possibilidades em execução, com velocidade, escala e disciplina.

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