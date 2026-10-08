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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 14:00

Ponto de não retorno: uma família de cada vez

Nivio Lewis Delgado, Presidente da Fundacred

Nivio Lewis Delgado, Presidente da Fundacred

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Nivio Lewis Delgado

O 28º Fórum Nacional do Ensino Superior Particular, o Fnesp, reuniu o setor em setembro, em São Paulo, sob um tema que é também um diagnóstico: ponto de não retorno da educação superior, de um caminho consolidado a múltiplas direções. É o maior fórum do Ensino Superior da América Latina e, neste ano, a Fundacred o apresentou ao lado do Semesp. Não foi uma escolha de ocasião. Não foi uma escolha de ocasião. Apresentar o fórum foi uma forma de dizer onde a conversa precisa começar.

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