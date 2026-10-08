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Publicada em 08 de Outubro de 2026 às 18:37

Economia, a eterna vítima

Gustavo Victorino, deputado estadual (Republicanos)

Gustavo Victorino, deputado estadual (Republicanos)

Divulgação/JC
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Gustavo Victorino
Gustavo Victorino

Governos gastadores e com decisões erráticas invariavelmente têm origem no
populismo do discurso fácil de enfrentamento à segregação social. Antiamericanismos ridículos e vociferados como dogma são sempre intensificados
pelos aplausos fáceis de claques domesticadas.

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