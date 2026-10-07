Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaOpiniãoArtigo

Publicada em 07 de Outubro de 2026 às 18:18

POAISS e a Porto Alegre de 2079

Ana Pellini, secretária municipal da Fazenda

Ana Pellini, secretária municipal da Fazenda

THAYNÁ WEISSBACH/JC
Compartilhe:
Ana Pellini
Ana Pellini

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.