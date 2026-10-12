Porto Alegre,

Anuncie no JC
Assine agora
CapaOpiniãoArtigo

Publicada em 12 de Outubro de 2026 às 18:41

Planejamento fiscal rumo a 2027

Eliane Soares - contadora / Contabilidade / Caderno Contab

Eliane Soares - contadora / Contabilidade / Caderno Contab

FABIOLA CORREA/JC
Compartilhe:
JC
JC

Eliane Soares Neves

Após um primeiro semestre marcado pelo Imposto de Renda e por obrigações como ECD e ECF, o segundo semestre concentra decisões tributárias que definirão o planejamento empresarial para 2027. Além de cumprir as rotinas do período, a classe contábil precisa revisar processos, elaborar projeções e corrigir falhas capazes de comprometer o caixa corporativo.

Notícias relacionadas

Os artigos são de responsabilidade dos autores e não traduzem a opinião do jornal. A sua divulgação, dentro da possibilidade do espaço disponível, obedece ao propósito de estimular o debate de interesse da sociedade e o de refletir as diversas tendências.