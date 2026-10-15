Escola, laboratório da criação científica

Carlos Coelho
Sabe qual é o laboratório mais incrível do mundo? Não é um centro de pesquisas isolado, mas sim a sala de aula. É nela que temos o ambiente perfeito para praticar ciência e, ao mesmo tempo, aprender a dominar a tecnologia que a impulsiona. Celebrar o Dia da Ciência e Tecnologia (16/10) é lembrar que a escola é o lugar onde a curiosidade vira descoberta. No entanto, para que essa transformação ocorra, precisamos superar o consumo passivo. Dispositivos usados apenas para leitura digital ou como substitutos do papel, transformando o iPad em uma mera “enciclopédia moderna”, representam um uso superficial e ineficiente da tecnologia.
O aprendizado real exige que o aluno deixe de ser espectador para se tornar criador. Para guiar essa jornada, a ciência da educação utiliza dois “mapas” fundamentais: o SAMR e o TPACK. O modelo SAMR (Substitution, Augmentation, Modification, Redefinition), desenvolvido por Ruben Puentedura, categoriza a integração tecnológica em quatro níveis, da simples substituição de ferramentas analógicas à redefinição, em que a tecnologia permite tarefas antes impossíveis. Já o TPACK (Technological Pedagogical Content Knowledge) é uma metodologia que enfatiza que o sucesso do ensino depende do equilíbrio entre três conhecimentos do professor: o do Conteúdo, o da Pedagogia (como ensinar) e o da Tecnologia.
As evidências comprovam que esse equilíbrio gera resultados mensuráveis. Segundo o estudo internacional Engaged Teaching: Engaged Learning (2025), realizado com mais de 17 mil educadores, o uso intencional da tecnologia está diretamente ligado ao aumento do interesse dos alunos. A pesquisa revela que, em salas de aula ativas, os alunos passam 57% do tempo colaborando em grupo, o que representa o maior índice de engajamento registrado. Além disso, quando os estudantes utilizam dispositivos para criar conteúdo autoral, como vídeos, a correlação com o engajamento é significativamente superior à observada em práticas rotineiras de recepção de informação.
Fica claro, portanto, que a tecnologia só cumpre seu papel quando se torna ponte, e não destino. Cabe à escola e ao educador trilhar essa jornada, transformando cada ferramenta em alavanca para a curiosidade, a autoria e a descoberta.
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