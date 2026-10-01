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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 18:19

A importância do voto consciente

Thiago Roberto Sarmento Leite, ex-juiz do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE/RS)

Thiago Roberto Sarmento Leite, ex-juiz do Pleno do Tribunal Regional Eleitoral do Rio Grande do Sul (TRE/RS)

TÂNIA MEINERZ/JC
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Thiago Roberto Sarmento Leite
Thiago Roberto Sarmento Leite

Como sobejamente evidenciado, os votos obtidos em eleições sempre – na realidade – têm decorrências, para o bem ou o mal, na esfera pública. Agora, pois, é o momento propício a que, soberanamente, o eleitor proceda a profundo exame no tocante a condutas e desempenhos em ações privadas e/ou públicas, em épocas (tanto pregressas quanto contemporâneas), por parte de candidatos concorrentes em certames eleitorais. É imprescindível, sim, verificar (através de informes seguros) se – de fato legítimas e comprováveis as alegações propagadas em campanhas.

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