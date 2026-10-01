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Publicada em 01 de Outubro de 2026 às 14:00

IA desafia confiança do eleitor nas eleições de 2026

Glauco Sampaio, cofundador e CEO da Beephish

Glauco Sampaio, cofundador e CEO da Beephish

DIVULGAÇÃO/JC
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Jornal do Comércio
Glauco Sampaio

Uma pessoa que nunca existiu já pode construir uma presença reconhecível nas redes sociais e participar do debate político como se houvesse uma trajetória real por trás daquela identidade. O Observatório IA nas Eleições identificou, entre janeiro de 2025 e abril de 2026, 18 avatares gerados por inteligência artificial usados para comentar política no Brasil. Em 61% das ocorrências não havia indicação do uso da tecnologia e, em 78% dos casos, os perfis disseminaram alegações enganosas sobre políticos ou instituições democráticas.

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