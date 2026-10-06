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Publicada em 06 de Outubro de 2026 às 18:19

Payment as a Service redefine negócios

Clayton Ricardo, CFO da Idea Maker

Clayton Ricardo, CFO da Idea Maker

Luciano Alves/Divulgação/JC
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Clayton Ricardo

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A forma como as empresas lidam com suas finanças está passando por uma verdadeira transformação. No centro dessa mudança está o Payment as a Service (PaaS), modelo que permite terceirizar processos de pagamento por meio de plataformas tecnológicas especializadas. Mais do que uma tendência, o PaaS representa uma mudança estratégica na maneira como as organizações estruturam suas operações financeiras.

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