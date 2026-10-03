Quando sustentabilidade vira estratégia

José Ernesto Marino Neto
Houve um tempo em que sustentabilidade era vista como um atributo complementar nos empreendimentos de alto padrão. Hoje, tornou-se parte da própria estratégia de negócios, especialmente no segmento de luxo.
O consumidor de alta renda continua buscando excelência, conforto e exclusividade, mas também quer saber como esses atributos são produzidos, quais impactos geram e que legado deixam para as comunidades e os territórios.
O luxo contemporâneo, portanto, também é uma expressão de responsabilidade.
Essa transformação já influencia a forma como hotéis, residências e destinos turísticos são concebidos. Eficiência energética, redução de emissões, uso racional dos recursos naturais e integração com a paisagem deixaram de ser iniciativas isoladas para orientar decisões de projeto e operação.
Mas a sustentabilidade não se resume ao meio ambiente. Ela também envolve prosperidade econômica e impacto social. Não existe desenvolvimento sustentável sem oportunidades, nem turismo de longo prazo sem que as comunidades locais compartilhem dos benefícios gerados.
Na hotelaria de luxo, essa visão é ainda mais relevante. A riqueza de um destino está não apenas em sua paisagem, mas também nas pessoas que constroem sua identidade.
É essa visão que orienta o desenvolvimento do Kempinski Laje de Pedra. Cerca de 30% da energia consumida pelo complexo será gerada por painéis solares, enquanto a frota dedicada ao transporte de hóspedes será integralmente elétrica.
A sustentabilidade também está presente na dimensão social e cultural. A manutenção da Orquestra Filarmônica Kempinski Laje de Pedra, criada para revelar jovens talentos, é um exemplo de como um empreendimento pode ampliar oportunidades e contribuir para o desenvolvimento da comunidade.
Somam-se a isso a geração de empregos qualificados, a valorização de fornecedores locais e a atração de novos investimentos e conhecimentos para a Serra Gaúcha.
Sustentabilidade, portanto, não é uma agenda paralela ao negócio. É a capacidade de criar valor hoje sem comprometer o futuro.
O verdadeiro luxo não está apenas em desfrutar de um lugar extraordinário, mas em contribuir para que ele permaneça extraordinário para as próximas gerações.
Diretor do Kempinski Laje de Pedra
Continue sua leitura, escolha seu plano agora!