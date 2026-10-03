Quando sustentabilidade vira estratégia

José Ernesto Marino Neto



Houve um tempo em que sustentabilidade era vista como um atributo complementar nos empreendimentos de alto padrão. Hoje, tornou-se parte da própria estratégia de negócios, especialmente no segmento de luxo.



O consumidor de alta renda continua buscando excelência, conforto e exclusividade, mas também quer saber como esses atributos são produzidos, quais impactos geram e que legado deixam para as comunidades e os territórios.



O luxo contemporâneo, portanto, também é uma expressão de responsabilidade.



Essa transformação já influencia a forma como hotéis, residências e destinos turísticos são concebidos. Eficiência energética, redução de emissões, uso racional dos recursos naturais e integração com a paisagem deixaram de ser iniciativas isoladas para orientar decisões de projeto e operação.



Mas a sustentabilidade não se resume ao meio ambiente. Ela também envolve prosperidade econômica e impacto social. Não existe desenvolvimento sustentável sem oportunidades, nem turismo de longo prazo sem que as comunidades locais compartilhem dos benefícios gerados.



Na hotelaria de luxo, essa visão é ainda mais relevante. A riqueza de um destino está não apenas em sua paisagem, mas também nas pessoas que constroem sua identidade.



É essa visão que orienta o desenvolvimento do Kempinski Laje de Pedra. Cerca de 30% da energia consumida pelo complexo será gerada por painéis solares, enquanto a frota dedicada ao transporte de hóspedes será integralmente elétrica.



A sustentabilidade também está presente na dimensão social e cultural. A manutenção da Orquestra Filarmônica Kempinski Laje de Pedra, criada para revelar jovens talentos, é um exemplo de como um empreendimento pode ampliar oportunidades e contribuir para o desenvolvimento da comunidade.



Somam-se a isso a geração de empregos qualificados, a valorização de fornecedores locais e a atração de novos investimentos e conhecimentos para a Serra Gaúcha.



Sustentabilidade, portanto, não é uma agenda paralela ao negócio. É a capacidade de criar valor hoje sem comprometer o futuro.



O verdadeiro luxo não está apenas em desfrutar de um lugar extraordinário, mas em contribuir para que ele permaneça extraordinário para as próximas gerações.



Diretor do Kempinski Laje de Pedra