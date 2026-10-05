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Publicada em 05 de Outubro de 2026 às 18:29

Do poço à rede: produzir energia não basta

Eric Fernando Boeck Daza, especialista Internacional em Energias Renováveis e Descarbonização

Eric Fernando Boeck Daza, especialista Internacional em Energias Renováveis e Descarbonização

Divulgação/JC
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Eric Fernando Boeck Daza
Eric Fernando Boeck Daza

Em 14 de agosto, a Petrobras identificou hidrocarbonetos no poço Morpho, a 175 quilômetros da costa de Oiapoque, no Amapá. Nove dias depois, num domingo de baixa demanda, o Operador Nacional do Sistema Elétrico voltou a acionar o Plano de Gestão de Excedentes na Rede de Distribuição.

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