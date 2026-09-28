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Publicada em 28 de Setembro de 2026 às 14:00

Governança corporativa destrava transações de M&A e eleva valuation de médias empresas

Jefferson Nesello, Cofundador & Managing Partner na Zaxo M&A Partners

Jefferson Nesello, Cofundador & Managing Partner na Zaxo M&A Partners

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Jefferson Nesello

Recentemente, em uma reportagem sobre o avanço das fusões e aquisições no Brasil, destaquei que o movimento de M&A no middle market é, em grande parte, uma forma de “comprar tempo e deixar de ser solitário”. Essa frase resume uma realidade que tenho acompanhado de perto: o empresário brasileiro constrói muito sozinho, mas cresce de forma exponencial quando estrutura sua empresa para atrair parceiros, investidores ou compradores estratégicos. E expande, mais ainda, quando percebe que as ferramentas de M&A, no buy side por exemplo, são formas extremamente relevantes de ganhar espaço e acelerar a execução da estratégia – qualquer que ela seja – por parte de quem compra.

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