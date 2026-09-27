O Brasil que o mundo quer ver

Gustavo Feliciano
Neste 27 de setembro, Dia Mundial do Turismo, o Brasil tem motivos de sobra para comemorar e olhar o futuro com ambição. O turismo nacional vive uma consolidação histórica, deixando o papel de promessa e se firmando como um dos motores mais eficientes de desenvolvimento sustentável.
Recordes recentes provam que o mundo voltou a olhar para o Brasil com fascínio. De janeiro e agosto de 2026, 6,4 milhões de turistas internacionais vieram ao País – alcançando o patamar recorde do mesmo período de 2025.
Esses visitantes injetaram R$ 33,6 bilhões na nossa economia nos primeiros sete meses do ano. Uma alta expressiva em relação aos R$ 25 bilhões do mesmo período de 2025, mostrando que estrangeiros não apenas estão vindo mais ao Brasil, mas também deixando mais recursos. Recursos que irrigam desde grandes centros a pequenas comunidades.
A força do nosso mercado interno é igualmente robusta. Atingimos a maior movimentação de passageiros domésticos da história, 68,3 milhões, de janeiro a agosto. E essa movimentação se traduz em dignidade social: geramos 93 mil novos empregos formais no setor em um ano, totalizando 2,44 milhões de trabalhadores.
Consolidamos o Fundo Geral de Turismo (Fungetur) como nossa principal política de fomento e impulsionamos o setor em escala sem precedentes: cerca de 6.570 contratos de financiamento com condições especiais, somando R$ 2,94 bilhões aplicados no trade turístico nacional.
Em um planeta que busca vivências autênticas e sustentabilidade, o Brasil é imbatível. A riqueza do Rio Grande do Sul, por exemplo, traduz essa essência, com ícones que vão das paisagens da Serra às tradições dos Pampas e ao patrimônio histórico das Missões. E liderar o setor significa transformar vocação em oportunidade: cada turista representa renda direta no comércio, na pousada e na gastronomia local.
O Brasil é uma experiência viva que transforma quem nos conhece. Ao comemorarmos este Dia Mundial do Turismo, assumimos com orgulho o protagonismo global que nos cabe. De braços abertos para o mundo, impulsionados pela energia do nosso povo, reafirmamos o compromisso de construir um setor forte, inclusivo e sustentável. O Brasil deixou de esperar pelo amanhã: o nosso momento de encantar o planeta é agora!
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